Exames rápidos com laudos agora na rede Pague Menos

A Hi Technologies, empresa que desenvolve soluções tecnológicas para o setor de saúde, anuncia parceria com a rede de farmácias Pague Menos. O serviço Hilab utiliza um dispositivo inovador que cabe na palma da mão e permite obter resultados de exames mais rapidamente do que os métodos tradicionais, está disponível em unidades espalhadas por seis cidades brasileiras. O serviço visa oferecer uma nova experiência para os consumidores, agilizando o diagnóstico de exames laboratoriais e, consequentemente, do tratamento adequado.

Exames de: perfil Lipídico, TSH e Beta HCG com resultados em poucos minutos estão disponíveis em 12 unidades da rede Pague Menos distribuídas por Brasília, Campo Grande, Fortaleza, Mossoró, Natal e Piracicaba. Agora, clientes Pague Menos dessas cidades, poderão monitorar seus níveis de colesterol e triglicerídeos com mais praticidade e conforto e as mulheres em busca do teste de gravidez poderão ter resultado com laudo pronto para levar ao médico, já que o exame BETA hGC Hilab é realizado no sangue ao invés da urina como nos testes convencionais de farmácia. De forma quase indolor, o serviço Hilab associa a internet das coisas e inteligência artificial para acelerar a entrega de resultados laboratoriais.

Com apenas algumas gotas de sangue do dedo, é possível realizar exames como: TSH, exame que detecta o hipotiroidismo, Beta-hCG, utilizado para detecção de gravidez, e o de Perfil Lipídico, um grupo de exames de colesterol e suas frações pedidos frequentemente em conjunto (LDL, HDL, VLDL, não HDL, triglicerídeos) para avaliar o risco de doenças cardíacas.

Para o CEO da Hi Technologies, Marcus Figueredo, o momento é de comemorar. “Estamos felizes com a parceria. Ela permite a chegada de laboratórios remotos em regiões ainda carentes de tecnologias que oferecem serviços de qualidade a preços acessíveis”, comenta. Segundo Marcus, o apoio das farmácias confirma uma necessidade real da população de poder fazer o monitoramento e acompanhamento dos tratamentos médicos com mais agilidade e comodidade.

A VP comercial da Pague Menos, Patriciana Rodrigues destaca “essa sinergia com a Hi Technologies permitiu a ampliação dos serviços farmacêuticos realizados por nossos farmacêuticos nas salas do Clinic Farma. A partir da tecnologia da empresa, conseguiremos proporcionar mais facilidade e mais cuidado com a saúde dos nossos clientes em todo Brasil”.

Como funciona?

O sangue é coletado, inserido no dispositivo onde o resultado é “digitalizado” e transmitido instantaneamente via internet para a equipe de biomédicos da Hi Technologies, que realizam a análise e validação do material – processo dura de 5 a 10 minutos. Em seguida, o laudo com o resultado é enviado ao e-mail do paciente, mas também pode ser impresso na própria farmácia ou encontrado no site do Hilab.

A opção é uma solução também para os pacientes que têm medo de seringa, pois o sangue é coletado da ponta do dedo, fazendo com que o processo seja menos invasivo. Outra facilidade é que o paciente não precisa estar em jejum ou apresentar guia médica. Basta realizar um cadastro online, para que o paciente seja reconhecido pelo sistema e aceite os termos de uso do laboratório remoto.

SERVIÇOS – FORTALEZA/CE

Senador Pompeu – Rua Senador Pompeu, 1520

Francisco Sa – Av. Francisco Sá, 4475

Beira Mar – Av. Abolição, 1798

Antônio Sales – Av. Antônio Sales, 2850

Messejana – Rua Pe. Pedro de Alencar, 520

Des. Moreira – Av. Desembargador Moreira, 1020

Oliveira Paiva – Av. Oliveira Paiva, 1840

Com informações Ascom Hi Technologies