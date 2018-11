[EXCLUSIVO] Chuvas levam ânimo ao Interior, mas Funceme alerta para quadro crítico em 2019

Os agricultores e moradores de cidades do Interior do Ceará se animam com as chuvas registradas nos últimos dias, mas, pelas informações e levantamentos da Fundação Cearense de Meteorologia (Funceme), as previsões não são boas para os primeiros meses de 2019.

O Supervisor da Unidade de Clima e Tempo da Funceme, Raul Fritz, disse, nesta terça-feira, 27, em entrevista ao Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior do Estado), que, até o final do mês de novembro, as chuvas irão continuar, mas que não há relação com a quadra invernosa do próximo ano.

Ao jornalista Luzenor de Oliveira, Fritz, alerta, ainda, que há motivos de preocupação em relação à 2019. Apesar da animação com as últimas chuvas, elas não têm uma forte relação com a quadra que começa em Fevereiro. Com as previsões baseadas em estudos técnicos e científicos da Funceme, fatores meteorológicos, como o El Ninõ, influenciarão na redução do volume de chuvas para o ano que vem.

Confira, na íntegra, a entrevista completa com o Supervisor da Funceme, Raul Fritz: