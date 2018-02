Executiva Nacional do PSDB define data das prévias que elegerão o nome para concorrer à Presidência em 2018

A Comissão Executiva Nacional do PSDB definiu nessa sexta (23), por meio de resolução, o calendário e as regras para a realização das prévias nacionais que elegerão o candidato do partido à Presidência da República.

As prévias serão realizadas no dia 18 de março, das 08 às 17 horas. A Comissão também definiu que o PSDB vai promover um debate entre os candidatos registrados confirmado para o dia 14 de março, às 20h30, na sede do partido em Brasília. O evento será transmitido pela internet, acessível aos filiados através do site do partido (www.psdb.org.br).

Os filiados que pretenderem concorrer ao cargo de Presidente da República nas eleições de 2018 terão até às 18 horas do dia 05 de março de 2018 para protocolar o pedido de registro para concorrer às prévias. Poderão concorrer às prévias os filiados que tiverem, no mínimo, dois anos de filiação partidária contínua; e apresentarem apoio subscrito por, pelo menos, 1/5 (um quinto) dos deputados federais do PSDB e 1/5 (um quinto) dos senadores do PSDB; ou 1/5 (um quinto) dos membros do Diretório Nacional.

No documento, foi estabelecido o Comitê Eleitoral Partidário que vai organizar o processo da eleição prévia, analisar, julgar os pedidos de registro dos filiados e homologar o resultado.

O Secretário-Geral do PSDB, Deputado Federal Marcus Pestana, o Vice-Presidente Jurídico, Deputado Federal Carlos Henrique Focesi Sampaio e o ex-Presidente João Pimenta da Veiga Filho vão integrar o Comitê.

Com informações PSDB