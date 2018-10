Exército faz últimos preparativos para o 2º turno das eleições no Ceará

Os militares do Exército Brasileiro que vão atuar nas ruas durante o 2º turno das eleições deste ano participaram, neste sábado (23), no 23º Batalhão de Caçadores, de um apronto operacional para verificar as condições de pessoal e material. Em seguida, a tropa já deu início aos primeiros reconhecimentos nas áreas de atuação.

O efetivo no Ceará vai atuar nos cinco municípios solicitados pela Justiça Eleitoral: Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, Sobral e Juazeiro do Norte. Durante a concentração, a tropa recebeu as instruções finais do Comandante da 10ª Região Militar (10ª RM), General de Divisão Fernando José Soares da Cunha Mattos. No Ceará, o Exército empregará um efetivo de cerca de 1.600 homens.

Conforme o comando, a missão da Força Terrestre é contribuir para que a votação e a apuração ocorram dentro da normalidade institucional. “Esta operação de Garantia da Votação e Apuração (GVA) se dará por meio de uma ação integrada com a Força Aérea Brasileira, os Órgãos de Segurança Pública (Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar), a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, tudo em apoio às requisições de Tropa Federal pelo Tribunal Superior Eleitoral,” ressalta.