Expansão do Aeroporto de Fortaleza marca desenvolvimento da economia cearense

O início das obras de expansão do Aeroporto Internacional Pinto Martins (Fortaleza Airport) foi realizado nesta terça-feira (19), em solenidade realizada no entorno das construções do terminal. O lançamento da Pedra Fundamental, que marca a abertura das intervenções, teve a participação do governador Camilo Santana, da presidente da Fraport, Andreea Pal, do prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e de executivos do consórcio construtor Método e Passareli.

Entre as principais mudanças no aeroporto estão a ampliação do terminal de passageiros, adequações no sistema viário e das vias de taxiamento, além da expansão de pista de pouso e decolagem. O prazo para o fim das obras é maio de 2020. O investimento no projeto é de R$ 800 milhões para a realização das fases 1B e C. O orçamento une a contratação do consórcio, a compra de equipamentos, o desenvolvimento e a gestão do novo prédio.

De acordo com o governador Camilo Santana, o novo aeroporto, que teve gestão assumida pela Fraport Brasil em janeiro deste ano, vai permitir um melhor desenvolvimento da Capital. “É muito importante o início dessas obras para se ter um aeroporto mais moderno, confortável e amplo; além de garantir a ampliação de voos, das conexões do hub”, disse. Até o fim de 2018, oAeroporto de Fortaleza passará de 8 para 50 voos internacionais. “Fora os voos nacionais”, acrescentou.

“Há uma perspectiva importante de crescimento da cidade, da oferta de empregos, da economia. Até porque o stopover (parada gratuita) já começou”, continuou o chefe do Executivo. O serviço, ofertado pelas companhias aéreas Air France-KLM e GOL Linhas Aéreas Inteligentes, possibilita que os clientes passem três dias na capital cearense, durante conexão, sem alteração de tarifa na passagem.