Expectativa brasileira para grãos é boa, mas CE pode ter dificuldades

Notícia boa para os agricultores brasileiros! Segundo estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em 2019, o Brasil deverá colher 237,3 milhões de toneladas de grãos em 15 culturas diferentes na safra de 2018/2019. O volume representa um crescimento de 9,5 milhões de toneladas em relação a safra anterior.

Metade do volume da produção de grãos estimada é do plantio de soja (118,8 milhões de toneladas) e 38,4% advêm das colheitas de milho, colhido em duas safras por ano.

No Ceará, em 2018, a produção de amendoim, arroz, feijão, mamona, milho, algodão herbáceo e sorgo foi a principal aposta, com expectativa de crescimento de 29,38% em relação a 2017. O Estado conta com o modelo de sequeiro, técnica agrícola para cultivar terrenos onde a pluviosidade é diminuta.

Para 2019, com o prognóstico das chuvas divulgado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará apresenta cenário mais favorável para chuvas dentro da média histórica, e pode dificultar a produção de grãos no Estado.

O meteorologista da Funceme, Raul Fritz, faz uma análise da previsão climática para os meses fevereiro – março – abril, em entrevista ao repórter Domingos Távora, do grupo Radialistas do Ceará:

Meteorologista da Funceme, Raul Fritz

A Conab monitora as safras agrícolas há 40 anos. As estimativas são feitas com base em cálculo estatístico, acompanhamento de custos de produção e do pacote tecnológico usado nas lavouras, imagens de satélite (índices de vegetação) e pesquisa de campo com produtores