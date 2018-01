Expectativa: Lula vai a julgamento no dia 24

As três principais revistas do pais trazem reportagens sobre o assunto da semana que será o julgamento pelo TRF4, do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva, relativo a condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro, que acusa Lula de ter recebido um triplex no Guarujá como propina de empreiteira.

Veja

Lula a um passo do abismo

Edição 2566 – 24/01/2018

Quem são e o que pensam os três juízes que vão decidir o futuro do ex-presidente — que poderá perder o direito de ser candidato ao Palácio do Planalto

Isto é

Porque ninguém consegue prendê-lo?

O TRF-4 deverá confirmar e até agravar no próximo dia 24 a pena imposta pelo juiz Sergio Moro a Lula, mas o petista dificilmente será preso. Enquanto isso, a sociedade discute a candidatura ou não de um réu condenado pela Justiça que não terá pago pelos seus crimes de corrupção

Época



Em nome do pai

O que a Lava Jato tem – e vai usar em breve – contra os Lula da Silva

Na quarta-feira, 24 de janeiro, o Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4) julgará recursos contra a condenação em primeira instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a nove anos de prisão, pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso da reforma de um tríplex no município litorâneo do Guarujá. O juiz Sergio Moro entendeu que a construtora OAS pagou ao menos R$ 2,2 milhões em propina por meio de obras no imóvel que Lula planejava ocupar. Se a apelação for negada, ele pode ser impedido de disputar um terceiro mandato presidencial – projeto ao qual se dedica dia e noite. Independentemente do resultado do julgamento, o fantasma da Operação Lava Jato vai continuar assombrando os Lula da Silva ao longo de todo o ano.