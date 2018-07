Expediente da Justiça estadual será alterado em razão do jogo do Brasil nesta sexta

As unidades do Judiciário estadual funcionarão das 8h às 13h, nesta sexta-feira (06), em virtude do jogo entre Brasil e Bélgica, às 15h, pela Copa do Mundo de Futebol 2018. A alteração do expediente consta na Portaria n° 1.259/2018, assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Gladyson Pontes, no dia 28 de junho.

Em função disso, serão prorrogados os prazos processuais para o primeiro dia útil subsequente, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC).

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado