Expediente no Judiciário será alterado durante jogos do Brasil na Copa do Mundo

Teve início, nesta quinta-feira (14/06), a Copa do Mundo 2018, sediada na Rússia. O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) reforça que o expediente forense das unidades do Poder Judiciário estadual foi disciplinado durante os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase do torneio.

A medida, assinada pelo presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes, consta na Portaria nº 1.061/2018, publicada no Diário da Justiça do último dia 30 de maio.

Conforme o documento, no dia 22/06 (sexta-feira), quando o Brasil jogará contra a Costa Rica, às 9h, o expediente será das 13h às 18h. Já no dia 27/06 (quarta-feira), enfrentará a Sérvia, às 15h, e o horário de funcionamento da Justiça estadual será das 8h às 13h.

A portaria também determina que os prazos processuais sejam prorrogados para o primeiro dia útil subsequente aos dias em que a Seleção Brasileira participará da competição, de acordo com o Código de Processo Civil (CPC).

Com TJCE