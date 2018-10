O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) informa que na próxima segunda-feira (29/10) todas as unidades judiciárias da Capital e do Interior funcionarão normalmente.

Além disso, neste sábado (27) e domingo (28 – Dia do Servidor Público), o Judiciário funciona em regime de plantão, como já vem ocorrendo rotineiramente.

