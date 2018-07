Expediente no TJCE nesta sexta-feira será das 8h às 14h em razão da posse de novos desembargadores

Em virtude da posse dos juízes Henrique Jorge Holanda Silveira e Marlúcia de Araújo Bezerra como desembargadores, o expediente na sede do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), no bairro Cambeba, em Fortaleza, será único (das 8h às 14h) nesta sexta-feira (13). A Coordenadoria de Protocolo e Malote funcionarão normalmente para atendimento do público externo.

A determinação consta na Portaria nº 1.385, publicada nessa terça-feira (10). Segundo o documento, da Presidência do TJCE, os prazos processuais serão prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, conforme o Código de Processo Civil (CPC).

A posse dos dois novos desembargadores está marcada para as 16h desta sexta-feira, durante sessão do Tribunal Pleno, convocado por meio do Edital nº 113/2018, publicado nessa terça-feira no Diário da Justiça.

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará