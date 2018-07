Expocrato 2018: Saúde do Crato disponibiliza serviços ambulatoriais no Parque de Exposição

Pensando na segurança e bem-estar da população e dos visitantes, a Prefeitura do Crato, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que estará presente no período da Expocrato 2018 com um stand no Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti, oferecendo serviços ambulatoriais, (aferição de pressão arterial, curativos, medição de glicemia) com médico e enfermeiro todos os dias.

A partir da quarta-feira, a equipe do Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) estará presente com atividades educativas.

A festa vai até o próximo dia 22 e até o dia 21 os atendimentos serão disponibilizados de 11 as 21h e no dia 22 de 8 as 21h.

Com informação da A.I