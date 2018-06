Exportação cearense de couro cai 42,1% no acumulado de 2018

O setor de couros e peles do Ceará exportou de janeiro a abril de 2018 um total US$ 25,3 milhões, volume 42,1% inferior ao mesmo período do ano passado. Já as importações, no mesmo período, caíram de US$ 6,1 milhões para US$ 4,3 milhões, uma queda de 29%. O saldo da balança comercial registrou, portanto, um déficit de US$ 21 milhões. Os dados fazem parte do Estudo Setorial de Couro realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

Em 2017, a Hungria era o principal destino do couro cearense, com US$ 18,4 milhões. Esse valor caiu 77,2%, configurando-se como um dos motivos da queda do setor. No ano atual, os Estados Unidos lideram a lista de compradores com US$ 8,1 milhões, seguidos pela Itália com US$ 6,0 milhões, valor 55,5% maior do que o do ano passado. Assim como nas exportações, os Estados Unidos lideram o ranking das origens das importações de couros do Ceará com US$ 1,9 milhões, seguido por Uruguai (US$ 1,1 milhão), Paraguai (US$ 710 mil) e Itália (US$ 130 mil).

Com Sistema FIEC