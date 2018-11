Exportação cearense ultrapassa US$ 278 milhões em outubro

As exportações do Ceará em outubro chegaram a US$ 278,4 milhões, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (12) pelo estudo Ceará em Comex. Esse valor representa um aumento de 108,3% em relação ao total exportado em setembro.

No comparativo com outubro do ano passado, as vendas do Ceará ao exterior contabilizam elevação de 48,6%. O resultado posiciona o Ceará como o terceiro maior exportador do Nordeste e o 14º do Brasil, mantendo seu crescimento acima da média nacional. As importações do mês também obtiveram alta e chegaram a US$ 207,8 milhões.

O valor exportado de janeiro a outubro deste ano é o maior da história do Ceará, tendo alcançado a marca de US$ 1,8 bilhão, 10,6% maior do que o mesmo período de 2017.

O município de São Gonçalo do Amarante, onde está localizada a Zona de Processamento de Exportações (ZPE) e o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), continua sendo o maior responsável por esse “boom” nas exportações. A cidade cresceu mais de 30% em vendas externas em relação ao ano passado. Esse valor representa 61,6% das exportações cearenses, totalizando US$ 1,12 bilhão.

Setores e países

O estudo aponta também que o principal setor exportador do Ceará continua sendo o de “Ferro fundido e aço”, com US$ 1,08 bilhão, porém destaca que o segmento de pescados registrou um aumento de 10,8% no período analisado, totalizando US$ 45,8 milhões.

A lagosta, 12º principal produto exportado pelo Ceará em 2018 é o grande responsável pelo crescimento do setor, representando quase a metade do total. O crustáceo cearense tem como principais destinos os Estados Unidos, a Austrália e alguns países asiáticos. Em função da recente barreira comercial imposta pela União Europeia aos pescados, o Ceará não exporta para países do bloco europeu.

Em 2018, o Estado exportou para 144 países, e os Estados Unidos se mantêm como principal destino. O Ceará em Comex destaca que o volume importado pela Polônia do Ceará cresceu em mais de 2000 pontos percentuais, totalizando US$ 56,5 milhões.