Exportação de rochas ornamentais no Ceará aumenta 191,8%

As exportações cearenses de rochas ornamentais apresentaram, em janeiro, um valor total de US$ 2,7 milhões – aumento de 191,8% em relação ao mesmo período de 2017. As importações exibiram um incremento de 12,0%, resultando em um superávit no saldo comercial de US$ 2,6 milhões. O principal destino das exportações cearenses foi a Itália, com US$ 1,6 milhão. Esse número representou 59% das vendas externas do setor.

Do lado das importações, a Grécia foi o principal fornecedor do Estado. Os dados são do estudo elaborado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC).

O Ceará ocupa a 3ª posição no ranking nacional de 2018 dos estados exportadores de Rochas Ornamentais. Vale destacar que as exportações cearenses apresentaram um crescimento de 191,8%, valor muito acima da variação nacional, que sofreu uma queda de 38,4%.