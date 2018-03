Exportações cearenses crescem 1,48% nos dois primeiros meses de 2018

As exportações cearenses registraram, nos dois primeiros meses de 2018, um total de US$ 336,7 milhões, o que representou crescimento de 1,48% em relação ao mesmo período de 2017, quando o valor foi de US$ 332 milhões. O resultado acumulado nos dois primeiros meses deste ano é também o maior já verificado desde 2008. No cenário nacional, o Ceará representou 0,98% da pauta brasileira no acumulado de janeiro a fevereiro de 2018, ocupando o décimo quarto lugar no ranking das exportações nacionais. Enquanto que, na região Nordeste, o Estado ficou no terceiro lugar, logo atrás da Bahia e Maranhão, representando 13,6% das exportações nordestinas.

Os números estão no Enfoque Econômico nº 179 – Comércio Exterior Cearense (março de 2018), que acaba de ser publicado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Já as importações, por sua vez, atingiram o valor de US$ 400,2 milhões nos primeiros dois meses de 2018, apresentando crescimento de 21,25% relativo ao mesmo período de 2017. No cenário nacional, as importações cearenses representaram 1,5% do total das importações brasileiras. No Nordeste, o Ceará é o quarto maior importador, participando com 11%.

Com os resultados das exportações e importações, a balança comercial cearense registrou déficit de US$ 63,4 milhões no acumulado de janeiro a fevereiro de 2018. No entanto, no mesmo período de 2017 foi superavitário em US$ 1,7 milhão. A corrente de comércio observada no período atingiu US$ 737 milhões, o maior valor desde 2015 para os dois primeiros meses do ano. Na análise mensal, as vendas externas cearenses em fevereiro de 2018 totalizaram US$ 156,2 milhões, significando queda de 13,4% em relação ao mês imediatamente anterior. Quando comparado a fevereiro de 2017, o decréscimo foi de 10,9%.

Tendo com autores Alexsandre Lira Cavalcante, analista de Políticas Públicas e Ana Cristina Lima Maia, assessora Técnica, que contaram com a colaboração da estagiária Lilian de Sousa Pereira, o trabalho revela que nos dois primeiros meses de 2018, a pauta de exportação cearense foi liderada pelos Produtos Metalúrgicos, com US$ 182,1 milhões em vendas externas, participando com 54%, representando crescimento de 8,25% em relação ao acumulado de janeiro a fevereiro de 2017. Em seguida estão Calçados e suas partes, com US$ 47,4 milhões, ou seja, 14% das exportações cearenses.

