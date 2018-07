Exposição “Imagens que Ardem” sobre a ditadura militar estará disponível na Esmec

A Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec) receberá a exposição itinerante “Imagens que Ardem”, que registra o período da ditadura militar no Brasil. A mostra, uma parceria com o Museu da Fotografia de Fortaleza, ocorrerá de 20 de julho a 31 de agosto deste ano. A visitação é gratuita e aberta ao público.

Em seguida, as fotos serão expostas no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e, após, no Fórum Clóvis Beviláqua, na Capital. São 50 fotografias de Evandro Teixeira, Juca Martins e Orlando Brito que contam fatos marcantes da política brasileira de 1964 a 1985 (governos militares).

Tem a curadoria do fotógrafo Silas de Paula, membro do Conselho Curador do Museu. Para ele, os registros são uma descrição aguda e pessoal da ditadura militar. “As fotos desses grandes mestres ardem em nosso imaginário onde ambiguidades são replicadas, mas entre sonho e realidade percebemos que (mais do que nunca) é necessário olhar o futuro, tendo em vista o passado, para trabalharmos o presente.”

MUSEU DA FOTOGRAFIA

O Museu da Fotografia de Fortaleza promove série de ações com a finalidade de divulgar novos talentos e promover a fotografia contemporânea a partir da realização de cursos e visitas guiadas para a terceira idade, bem como de oficinas e workshops voltados a artistas, estudantes e educadores.

Possui equipe de monitoria formada por alunos dos cursos de Comunicação Social da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade de Fortaleza (Unifor), Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), Artes Visuais do Instituto Federal do Ceará (IFCE) e do curso de Fotografia do Porto Iracema das Artes.

SERVIÇO

EXPOSIÇÃO “IMAGENS QUE ARDEM”

PERÍODO: 20/07 a 31/08 (de segunda a sexta-feira)

HORÁRIO: 8h às 17h

LOCAL: Esmec (rua Ramires Maranhão do Vale, 70, Edson Queiroz – Fortaleza)

TELEFONE: 85 – 3218.6188

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará