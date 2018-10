Facebook derruba rede de páginas e perfis a favor de Bolsonaro

O Facebook derrubou uma rede de 68 páginas e 43 perfis por comportamento não autêntico e violação das políticas de spam (termo em inglês que designa o envio em massa de mensagens). As contas pertenciam ao grupo Raposo Fernandes Associados (RFA). Entre elas estavam Folha Política, Movimento Contra Corrupção, TV Revolta e Correio do Poder. As páginas divulgavam conteúdos conservadores, antipetistas e pró-Jair Bolsonaro (PSL), conforme reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, que revelou o caso. Confira no player abaixo:

