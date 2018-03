Falha técnica em disjuntor na linha de Belo Monte causa apagão em 14 Estados do Norte e Nordeste

Um problema que parece ser de solução simples, mas recorrente, foi o que ocorreu na tarde desta quarta-feira no linhão de transmissão de Belo Monte, que provocou um apagão em 14 Estados das regiões Norte e Nordeste do País. Também houve registro de falta de luz nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Segundo o Operador Nacional do Sistema (ONS), todos os Estados do Nordeste foram afetados e no Norte as exceções foram Roraima e Acre, que não foram impactados com queda de luz.

Em entrevista no Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Barata, diretor-geral da ONS, afirmou que às 19h, 100% da energia estava restabelecida no Norte. Por volta das 20h, o Nordeste já contava com 70% de sua carga normalizada.

Segundo o governo, o motivo para o apagão foi uma falha técnica ocorrida na linha de transmissão da concessionária Belo Monte Transmissora de Energia (BMTE), no Estado do Pará. O motivo está relacionado a uma falha técnica em um disjuntor de uma das estruturas de transmissão localizada na subestação Xingu, que recebe a energia da hidrelétrica de Belo Monte, para que esta seja transmitida para a região Sudeste do País.

A queda ocorreu por conta de erro na calibração do disjuntor, equipamento que faz o controle automático da energia que passa pela linha. O componente estava calibrado para receber até 3.700 megawatts (MW) de potência, em vez de mais de 4 mil MW, como deveria. Nessa quarta-feira, quando a transmissão atingiu esse volume limite, o disjuntor simplesmente caiu, paralisando todo o resto da rede.

Os problemas têm ocorrido com alguma frequência e já eram alvos de questionamentos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O efeito dominó na queda de energia ocorre porque a rede de Belo Monte está conectada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), o qual conecta todos os Estados do País, com exceção de Roraima, o único que está fora dessa rede.

No Ceará, a cidade de Fortaleza teve dois apagões. O primeiro durou pouco mais de duas horas. De acordo com nota emitida pela Operadora Nacional do Sistema (ONS), o problema foi causado por “perda de carga”. A queda de energia aconteceu por volta das 15h50 e foi reestabelecida pouco depois das 18 horas. Quarenta minutos depois, houve outra queda de energia e a cidade voltou a ficar às escuras até as 19h50.

