Falta de consciência: Cagece retira cerca de 3 mil toneladas de lixo da rede de esgoto de Fortaleza

Nos dois primeiros meses do ano, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) retirou quase três mil toneladas de lixo do sistema de esgoto de Fortaleza e Região Metropolitana. A destinação incorreta de materiais às redes é uma das principais responsáveis por ocorrências de obstruções e extravasamentos na capital e RMF.

De acordo com Petrônio Heleno, gerente do Macrossistema de Esgoto da Cagece, a prática sobrecarrega as redes, causando transtornos para própria população e para o meio ambiente, podendo comprometer não apenas o local das ocorrências, mas todo o sistema de esgotamento.

A Cagece realiza continuamente serviços preventivos de limpeza e desobstrução. A companhia disponibiliza seis equipes dedicadas exclusivamente para esses serviços. A força-tarefa conta com caminhões que realizam a desobstrução da rede por meio de jato e vácuo, além de outros veículos de apoio. Durante as ações de limpeza são encontrados todo tipo de material, como sacos de lixo, absorventes, preservativos, garrafas pet, e até colchão, sofá, tapete, televisor, entre outros.

Segundo Petrônio, as ações de limpeza preventivas já são serviços imprescindíveis para manter o bom funcionamento das redes, mas a população também tem o seu papel. “A rede de esgoto é para receber apenas esgoto doméstico, ela não foi feita para operar outros tipos de material.

Levantar a tampa do poço de visita para jogar lixo é uma prática extremamente nociva. O esgoto pode voltar para dentro da própria residência de quem realiza a prática indevida”, alerta complementando que o bom funcionamento da rede de esgoto é fundamental na promoção da saúde e na preservação do meio ambiente.

A contribuição da população é fundamental também na identificação dessa prática irregular. Para denunciar extravasamentos ou irregularidades na rede basta entrar em contato através dos canais oficiais de atendimento da companhia, como a central de atendimento telefônico, pelo número 0800 275 0195; pelo chat online no site da Cagece (www.cagece.com.br); ou por meio do Cagece Mobile (aplicativo gratuito, disponível para IOS e Android). No aplicativo, há uma seção exclusiva para extravasamentos de esgoto, o que dá ainda mais agilidade ao serviço da companhia.

Com informações Assessoria de Comunicação Cagece