Família e amigos de brasileiro internado na Rússia estão sem contato com o jovem

Familiares e amigos do estudante Leonardo Pestana, internado ema 16 de junho em uma clínica psiquiátrica em São Petersburgo, na Rússia, seguem sem conseguir contato com o cearense. Segundo Ítalo Marciel, amigo de Leonardo, a última vez que a família conseguiu contato com o estudante foi em 18 de junho.

O cearense de 27 anos foi internado em uma clínica psiquiátrica após um desentendimento com autoridades no aeroporto. A dona de casa Fátima Pestana, mãe do rapaz, disse ele se preparava para embarcar de volta ao Brasil, quando foi detido.

Ítalo comentou que uma médica da família conseguiu falar com os médicos da clínica psiquiátrica nesta segunda-feira (25). Contudo, a família e os amigos seguem sem saber o diagnóstico do cearense.

O amigo do estudante acrescentou que Leonardo não tem histórico de brigas e é muito estudioso. “Ele é um cara oposto do que está parecendo, nunca se envolveu com nada errado. É um cara alto astral, com muito amigos. Por isso está todo mundo preocupado”, afirmou.

O ministério brasileiro das Relações Exteriores informou que o consulado temporário do Brasil em São Petesburgo e a embaixada do Brasil em Moscou acompanham a situação do brasileiro, mantêm contato com seus familiares e prestam a assistência cabível, mas, em respeito à privacidade, não estão autorizados a fornecer informações sobre o caso.