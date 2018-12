Família morta durante tentativa de assalto a bancos é sepultada em Pernambuco

O empresário João Batista Magalhães, de 46 anos, o filho Vinícius Magalhães, de 14, a cunhada de João, Claudineide Campos, de 41, acompanhada do marido, Cícero Tenório, de 60, e do filho, Gustavo Tenório, de 13, que foram feitos reféns e mortos, estão sendo velados neste sábado (8) em uma funerária no Centro da cidade. O sepultamento do empresário e do filho está previsto para as 10h30, no mesmo local.