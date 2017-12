Famílias de Camocim são beneficiadas com o Cartão Mais Infância

O Governo do Ceará realizou encontros com as famílias que receberão o Cartão Mais Infância em cerca de 150 municípios cearenses neste mês de dezembro. Nesta quarta-feira (27) foi a vez de Camocim receber a reunião, que contou a presença da primeira-dama do Ceará, Onélia Santana.

Onélia ressaltou que o Cartão Mais Infância é mais uma ação do Programa Mais Infância Ceará. “O programa apoia os municípios na construção de creches, proporciona espaços de lazer adequados. Nós temos uma Praça Mais Infância que também virá para Camocim, com pista de skate, academia de ginástica, playground, um espaço adaptado para as crianças. Temos ainda a formação dos profissionais, entre outras ações. E agora o lançamento do Cartão, mais um benefício para as famílias que estão ainda precisando de auxílio”, destacou.

A prefeita de Camocim, Mônica Aguiar, ressaltou a importância do Cartão Mais Infância para as famílias. “Estamos finalizando as atividades de 2017 com esse presente que a Onélia e o Camilo trazem a Camocim. Serão 582 famílias que receberão o cartão. Nós, que somos mães, sabemos que a primeira infância é a idade mais importante para o desenvolvimento das crianças”, disse. Ela ressaltou ainda que o município também será beneficiado. “Vai entrar na economia local em torno de 50 mil reais por mês. Essas mães vão comprar e fazer com que essa renda circule também no nosso município, além de ser um trabalho inclusivo, social, mas também fomenta a economia local. Estamos muito felizes e agradecidos!”, completou.

Mãe de duas crianças, uma de 4 anos e a outra de 4 meses, Sabrina Carneiro, de Camocim, faz parte de umas das famílias contempladas com a iniciativa. “Vai ser uma boa ajuda para cuidar das crianças, da saúde, da alimentação. Vou comprar brinquedo, remédio, comida, tudo que as crianças precisam”, afirmou.

Cartão Mais Infância

O benefício é destinado para famílias em situação de extrema vulnerabilidade social com crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Além da transferência mensal de R$ 85, a família também contará com acompanhamento pelas equipes de saúde e da assistência social e ainda o acesso preferencial aos programas financiados pelo Fundo Estadual de Combate à Pobreza nas áreas de habitação, segurança alimentar, saúde, educação e inclusão produtiva.

A condição para o receber o auxílio é que as gestantes devem realizar o pré-natal e as mulheres que amamentam devem ter acompanhamento da saúde; crianças de 0 a 6 anos devem estar com cartão de vacinação em dia e serem acompanhadas pela Estratégia Saúde da Família; preencher o questionário do aplicativo Mais Infância; e participar de encontros comunitários com temáticas que promovam o desenvolvimento da parentalidade responsável.

