Foram quatro dias de constante medo. Desde o anúncio do risco de rompimento do Açude Granjeiro, situado entre as cidades de Ubajara e Ibiapina, até a abertura do novo sangradouro. As 513 famílias que vivem à margem do rio, e próximo ao açude, retornaram gradualmente a suas casas.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Alberto, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!