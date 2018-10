Farmácia Pague Menos de Fortaleza disponibiliza aplicação de vacinas em adultos

A farmácia Pague Menos já disponibiliza nos serviços do Clinic Farma da unidade da Senador Pompeu em Fortaleza a aplicação de vacinas em adultos. É o primeiro estabelecimento do Estado na área farmacêutica a oferecer imunização aos cearenses contra HPV, Herpes Zoster, Pneumocócica 13 e 23, Meningite ACWY, Hepatite A e B.

“Os farmacêuticos da Pague Menos passaram por um rigoroso treinamento para mantermos a tradição de excelência em atendimento com mais esse novo serviço”, ressalta Socorro Simões, gerente do Clinic Farma. “Com essa iniciativa democratizamos o acesso à vacinação e oferecemos mais comodidade aos clientes”, finaliza.

As vacinas estarão disponíveis de acordo com o calendário de imunização do Ministério da Saúde, com exceção da Herpes Zoster, em que a oferta segue a demanda, além de ser necessário apresentar a prescrição médica.

Esse serviço pode ser encontrado em 12 unidades da Pague Menos, sete em Fortaleza e as demais em Natal, Mossoró, Campo Grande, Brasília e Piracicaba, uma unidade em cada município. Não é necessário agendar os procedimentos.

Unidades de Fortaleza que oferecem os novos serviços (exames e aplicação de injetáveis):

Senador Pompeu – Rua Senador Pompeu, 1520

Francisco Sa – Av. Francisco Sá, 4475

Beira Mar – Av. Abolição, 1798

Antônio Sales – Av. Antônio Sales, 2850

Messejana – Rua Pe. Pedro de Alencar, 520

Des. Moreira – Av. Desembargador Moreira, 1020

Oliveira Paiva – Av. Oliveira Paiva, 1840

