Feira: 56 produtores vão expor produtos na Feira da Agricultura Familiar desta sexta

Mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar de Caucaia acontece nesta sexta-feira (3), desta vez uma realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS). No total, 56 produtores estão inscritos e terão produtos comercializados na Praça Fausto Sales (Praça da Câmara), no Centro da Sede.

Os produtos agrícolas serão comercializados com valores entre 25% e 50% mais baratos do que os praticados no mercado regular. Serão vendidos na feira frutas, verduras, plantas, ervas medicinais, bolos, doces, animais de criação, artesanato, dentre outros produtos.

Todos os artigos expostos são exclusivamente produzidos pelos agricultores familiares de Caucaia. Os produtos perecíveis não contêm conservantes.

SERVIÇO

FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

QUANDO: 3 de agosto, das 8 horas às 14 horas.

ONDE: Praça Fausto Sales, rua Coronel Correia s/n (Praça da Câmara).

Com informação da A.I