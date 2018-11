Feira da Agricultura Familiar de Caucaia mobilizou 45 produtores locais na Praça da Câmara nessa sexta

A Prefeitura promoveu nessa sexta-feira, 9, mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar de Caucaia. Na praça Fausto Sales, em frente à Câmara Municipal, no Centro da Sede, 45 produtores locais comercializaram artigos com preços até 50% menores do que os praticados no mercado regular.

Desde agosto, quando iniciou, a feira já aconteceu cinco vezes. Reuniu hoje agricultores e artesãos de 29 localidades: Jurema, Nova Metrópole, Boqueirão dos Cunhas, Capuan, Boa Vista, Pabussu, Arianópolis, Parque Soledade, Potira, Parque Albano, Serra da Conceição, Metrópole, Araturi, Centro e Pitombeira, Grilo, Tabapuá, Icaraí, Guajiru e Assentamento Boqueirão/Capim Grosso.

E ainda: Matões, Serra do Juá, Santa Luzia, Serra do Juá, Lagoa do Banana, Serra da Rajada, Jandaiguaba, Primavera e Boqueirão do Arara. “Compro aqui porque a gente sabe da procedência dos produtos. Sabe que a fruta é de qualidade, sabe que o doce é bem feito, sabe que a macaxeira está fresquinha e sabe, principalmente, que tudo é sem agrotóxico. A comida tem até outro gosto, mais apurado”, explica a dona de casa Marta Nogueira, de 62 anos.

Além de produtos perecíveis, a Feira da Agricultura Familiar de Caucaia oferece artigos de artesanato, artigos indígenas, utensílios domésticos, peças infantis, artigos de uso pessoal e plantas ornamentais. “Já renovei meu jardim algumas vezes desde que começaram a vender aqui na praça. É perto de casa e mais barato do que em floriculturas avulsas”, diz a cozinheira Vera Lúcia da Silva, de 49 anos.

SELO ORGÂNICO

A próxima edição da Feira da Agricultura Familiar de Caucaia acontece em 7 de dezembro. Será a última do ano e terá como marco a solenidade da entrega da Certificação Selo Orgânico pela Secretaria Estadual do Desenvolvimento Agrário (SDA).

Com informações da A.I