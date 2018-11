Feira do Conhecimento 2018 promoverá Mostra de Startups

Visando fomentar o empreendedorismo, promover networking e incentivar a realização de negócios, a Feira do Conhecimento 2018 promoverá a 1° Mostra de Startups, para apresentar as melhores startups selecionadas dentre as participantes do programa Corredores Digitais, do CriarCE, e de outras iniciativas de incentivo ao empreendedorismo promovidas no Estado.

A mostra acontecerá durante os quatro dias da feira, em um espaço de quase 500m² na área Inovação e Negócios, onde os visitantes poderão conhecer mais de 50 projetos desenvolvidos no Ceará e que utilizam ideias tecnológicas para causar impacto em todo o ecossistema do empreendedorismo.

Os projetos que serão apresentados abordam temas como educação, energias renováveis, saúde e varejo. Um das Startups que estará presente é a Henergi, oriunda de Quixadá-CE, que trabalha o armazenamento de energia através de pisos modificados, que se movimentam pela própria ação humana, gerando energia para eventos ou festas com grande concentração de público. Durante a festa, as pessoas que caminham ou dançam sobre o piso do local impulsionam a geração de energia mecânica para abastecer o próprio evento.

A Chatbot Maker também estará na feira. A startup é pioneira no Estado na criação de chatterbot, programa de computador que simula um ser humano na conversação com as pessoas e que é utilizado como ferramenta de marketing, relacionamento e vendas. O serviço inclui a criação do design da conversa e da Inteligência Artificial, além das ações de engajamento e ações de atração do público-alvo.

A empresa será responsável, inclusive, pelo serviço durante o evento, “conversando” com o público da feira, dando informações, abordando a programação e conhecendo as preferências dos visitantes para criar relacionamentos de forma personalizada.

A 1ª Mostra de Startups é uma iniciativa do Governo do Estado, através da Secitece. “Estimular o empreendedorismo é um meio para o desenvolvimento e aumento da qualidade de vida do povo através da inteligência, da criatividade e do espírito inovador dos cearenses”, enfatiza Gabriella Purcaru, coordenadora do programa Corredores Digitais e uma das organizadoras da atividade.

Feira do Conhecimento 2018 | 1° Mostra de Startups

Data: 21 a 24 de novembro

Local: Centro de Eventos do Ceará – Pavilhão Leste

Programação completa e inscrições: www.feiradoconhecimento.com.br.

Entrada franca

Realização: Governo do Ceará/Secitece e Centec

Informações: (85) 3101-6466 / 6469