Feirão de negociação da Enel Distribuição Ceará termina nesta sexta-feira, 9

O feirão de negociação realizado pela Enel Distribuição Ceará segue em todas as lojas de atendimento do estado até a próxima sexta-feira, 9 de novembro. Os clientes que estiverem com débito na conta de energia ainda podem aproveitar os últimos dias da negociação com condições especiais e já começar o ano de 2019 sem pendências.

Durante a ação, a empresa está oferecendo uma política diferenciada de parcelamento, sem juros e sem atualização da dívida. As condições de parcelamento podem variar de acordo com a situação de cada cliente. No último feirão de negociação, realizado no Ceará entre novembro e dezembro de 2017, foram registrados quase 30 mil parcelamentos e negociados R$ 22,3 milhões em dívidas.

Durante o período do feirão, todas as lojas do Ceará estão mobilizadas para a ação, obedecendo os horários convencionais de cada unidade.

Como participar

Para participar, o cliente precisa ter, pelo menos, uma fatura vencida há, no mínimo, 90 dias. Além da conta de energia, o cliente deverá levar seu CPF para a loja de atendimento e atualizar seu cadastro informando também telefone de contato e, quando existente, o e-mail.A ação também é uma grande oportunidade para os clientes que tem dívidas antigas, pois terão condições diferenciadas.

Serviço:

Feirão de parcelamento de contas nas lojas da Enel Distribuidora Ceará

Até dia 9 de novembro

Local: todas as lojas Enel Distribuidora Ceará no Estado

Com informações Ascom Enel