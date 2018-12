Felipe Baxola retorna ao Vozão para 2019

Posted on

Depois de muito o que falar, o Ceará acertou, nesta segunda-feira, 31, o retorno do meia Felipe Baxola. A torcida já vinha pedindo a volta do atleta, que teve boa passagem pelo alvinegro.

Baxola esteve no Vozão em 2016 e vestiu a camisa alvinegra por 38 vezes, 35 como titular e três saindo do banco de reservas. Com Felipe, são 18 reforços para a temporada de 2019, sendo dez contratações e nove renovações.

“A expectativa de vestir a camisa do Vozão novamente é enorme. Eu fui muito feliz nesse clube, na minha primeira passagem. O sentimento é de quem retorna para casa. Desejo que 2019 seja um ano de vitórias e que essa torcida maravilhosa possa comemorar muitas conquistas porque é o que ela merece“, afirmou o meia.

Felipe de Oliveira Silva

Apelido: Felipe Baxola

Posição: Meia

Data de Nascimento: 28/05/1990

Naturalidade: Piracicaba/SP

Peso: 76kg

Clubes: Rio Branco/SP, Palmeiras/SP, Bahia/BA, Olaria/RJ, Guarani/SP, Mogi Mirim/SP, Atlético/PR, Figueirense/SC, Ponte Preta/SP, Sanfrecce Hiroshima/Japão