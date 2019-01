Fenabre: venda de veículos leves pode ter alta de 11% em 2019

Posted on

A venda de veículos novos no Brasil teve um aumento alta de 13,74% em 2018 quando comparado com 2017. Considerando-se apenas os automóveis e comerciais leves (picapes e furgões), 2.470.654 unidades foram emplacadas.

O dado foi divulgado nesta quinta-feira (3) pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A expectativa para 2019 é de aumento de 11% nestes dois segmentos

Considerando o emplacamento de todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos), o aumento foi de 13,58% em 2018, com a venda de 3.653.500 unidades.

Para 2019, a expectativa é de que todos os segmentos automotivos apresentem crescimento de 10,1%.

Dezembro

No mês de dezembro, a venda de todos os segmentos registrou alta de 3,36% na comparação com novembro, totalizando 331.153 emplacamentos. Com relação a dezembro de 2017, o crescimento foi de 9,93%.