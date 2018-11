Feriado Proclamação da Republica: Comércio de Fortaleza terá funcionamento facultativo nesta quinta-feira, 15

O feriado da Proclamação da República será nesta quinta-feira (15). Alguns serviços terá seu funcionamento alterado. O comércio de Fortaleza será facultativo, porém parte deve funcionar normalmente. Serviços públicos pausam neste feriado.

Confira o que abre e o que fecha nesta quinta-feira (15):

Lojas

O funcionamento das lojas nesta quinta-feira (15) será facultativo. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), a maioria deve permanecer aberta.

Shoppings

As praças de alimentação, lojas e quiosques dos shoppings de Fortaleza devem funcionar normalmente neste feriado, no horário de 10h às 22h. Os cinemas funcionam de acordo com a programação.

Padarias

Segundo o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria no Estado do Ceará, as padarias funcionarão normalmente.

Supermercados

Os supermercados de Fortaleza, inclusive dentro dos shoppings, abrem normalmente.

Postos de gasolina

Os postos operam normalmente no feriado, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará (Sindipostos).

Bancos

O Sindicato dos Bancários do Ceará afirmou que não haverá atendimento nas agências bancárias, mas os clientes poderão utilizar caixas eletrônicos de autoatendimento. Os bancos voltam a funcionar normalmente na sexta-feira (16).

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão nesta quinta-feira (15). As lojas de atendimento estarão fechadas neste dia, mas equipes plantonistas irão garantir abastecimento de água e manutenção das redes de água e esgoto em Fortaleza e no Interior do Estado.

Metrofor

O Metrô de Fortaleza (Metrofor) não funcionará no feriado, voltando com o funcionamento normal na sexta-feira (16).

Com informações Diário do Nordeste