Heitor Férrer cobra promessa do Governo do Estado de zerar fila de cirurgias

O deputado estadual Heitor Férrer (SD) cobrou, nesta quarta-feira (4), na tribuna da Assembleia, a execução da Lei 16.462, aprovada em dezembro de 2017, que dispõe sobre incentivo do Estado à participação da iniciativa privada na realização de cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Nós estamos em julho e cadê essas cirurgias? Cadê o dinheiro autorizado pelo Poder Legislativo para operar os cearenses que estão morrendo nas filas por omissão do Estado? Eu quero uma resposta do governo sobre quanto pacientes foram operados de dezembro para cá e quantos e quais são os hospitais que foram conveniados”, cobrou Férrer.

O parlamentar ressaltou ainda o caso de um paciente em Caririaçu que precisa fazer um cateterismo e a cirurgia não pode ser realizada pelo SUS por falta de verba. “Ele procurou a secretaria do hospital para saber quanto seria no particular. O total é de 30 mil reais. De onde um agricultor ou um aposentado vai tirar 30 mil reais?”, disse.

De acordo com o Conselho Federal de Medicina, até dezembro de 2017, 18.434 pessoas aguardavam por cirurgia pelo SUS no Ceará. Segundo o governo, à época da aprovação da Lei, a meta era zerar a espera no primeiro semestre de 2018.

Com informações Assessoria de Comunicação