Ferroviário sai vitorioso, mesmo sem a classificação

O Ferroviário acabou não se classificando, mas fez o Corinthians suar na Copa do Brasil. Nessa quinta-feira (7), o duelo, em Londrina, foi carregado de muita emoção e, deixou a pergunta, seria zebra se o Ferroviário saísse com a vitória? Pelo que foi apresentado durante o jogo, não!

O atacante Gustavo, que já marcou história no Fortaleza, foi quem salvou o Corinthians, marcando os dois gols no empate por 2 a 2, garantindo a classificação do Timão. O time avançou por estar melhor colocado no ranking da CBF e, por isso, ter a vantagem de jogar pela igualdade.

O destaque do Tubarão foi, mais uma vez, o artilheiro Cariús, autor dos dois gols da equipe. Aos 14 minutos do primeiro tempo, abriu o marcador para o time cearense aproveitando rebote da bola na trave de Enercino, 1 a 0.

Cinco minutos mais tarde, o Corinthians chegou ao empate, colocando mais fogo ao jogo. Jadson cobrou escanteio para os paulistas, Manoel cabeceou e o goleiro Gleibson falhou no lance, deixando o caminho livre para o primeiro gol de Gustagol.

No segundo tempo, as duas equipes seguiam na busca do gol para permanecerem na Copa do Brasil. Aos nove minutos da etapa final, pegou de primeira e marcou um golaço, sem chance de defesa para Cássio. Mas, um minuto depois, mais uma vez o artilheiro Gustagol chegou ao empate, em lindo gol de primeira.

Assim, o 2×2 se manteve até o fim.