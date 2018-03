Ferroviário vence Vila Nova em pleno Serra Dourada e faz história na Copa do Brasil

O Ferroviário Atlético Clube surpreendeu o Vila Nova de Goiás, na noite dessa quinta-feira (15), e venceu o time goiano pelo placar mínimo e de quebra se classificou para a quarta-fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo aconteceu no PV, quando as duas equipes empataram em 1 tento.

Nesta quinta-feira, no jogo de volta e com o Serra Dourada recebendo quase 29 mil torcedores, os corais fizeram novamente história na competição nacional. Antes havia vencido de forma heróica o Sport Recife, time que disputa a elite do Campeonato Brasileiro.

O time coral com a classificação abocanhou mais R$ 1,8 milhão, totalizando R$ 4,3 milhões de cota. O único gol da partida foi marcado aos 21 minutos da primeira etapa por Janeudo que cobrou uma falta, a bola desviou na barreira e enganou o goleiro do Vila Nova. O Ferroviário suportou a pressão até o fim do jogo e nem de longe lembrou o time que vem obtendo péssimos resultados no Campeonato Cearense e na Copa do Nordeste.

O próximo adversário do Ferroviário será conhecido nesta sexta-feira, 16, às 11 horas, através de um sorteio na sede da CBF.