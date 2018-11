Festa do Fortaleza, campeão da Série B, tem Castelão lotado, goleada e explosão de alegria da torcida tricolor

O Fortaleza comemorou, com uma goleada por 4 x 1 contra o Juventude, na noite dessa quinta-feira, na Arena Castelão, o inédito título de campeão da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018. A festa é completa para um time que, sob o comando do técnico Rogério Ceni, soma 71 pontos com 21 vitórias. Uma saga inigualável na história da Série B. Em 2019, o tricolor entra na Série A, 12 anos após frequentar a elite do futebol brasileiro.

O Fortaleza fez uma campanha impecável, manteve a liderança da tabela ao longo da competição e tem números extraordinários para um futebol de qualidade apresentado dentro e fora de casa. A expressão de força, garra e talento dos jogadores, orientados por Rogério Ceni, se converteu em alegria, entusiasmo e festa entre os 57.223 pagantes que foram à Arena Castelão.

O time gaúcho abriu o placar aos 8 minutos do primeiro tempo, mas o tricolor não queria decepcionar a sua nação e, um minuto depois, empatou. Um dos destaques da partida foi Gustagol, que marcou dois goles e, nesta temporada, soma 30 chutes certeiros contra os times adversários. A goleada teve a participação marcante de Marlon que anotou o primeiro e o quarto do time. Pelo Juventude, Hugo Sanches abriu o marcador.

O título da Série B, com o troféu erguido com galhardia, nessa quinta-feira, está na história, mas o Fortaleza ainda tem pela frente o Coritiba, na última partida da competição. A equipe de Rogério Ceni fez o dever de casa da primeira à penúltima partida pela Série B. As emoções foram guardadas e bem divididas com a torcida. Dentro de campo, os 11 jogadores do Fortaleza tinham uma missão: oferecer uma vitória contra o Juventude para comemorar com muito mais alegria o título de campeão.

FORTALEZA 4 X 1 JUVENTUDE

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 15 de novembro de 2018, sexta-feira

Horário: 18h15 (horário de Brasília)

Público: 57.223 pagantes

Renda: R$ 1.249.237,00

FORTALEZA: Marlon aos nove minutos do primeiro tempo e aos 43 do segundo tempo; Gustavo Henrique aos 20 e 32 minutos do primeiro tempo.

JUVENTUDE: David Sanches aos 8 minutos do primeiro tempo.

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Tinga, Diedo Jussani, Ligger e Bruno Melo; Felipe, Nenê Bonilha (Éderson), Marlon e Dodô (Rodolfo); Gustavo Henrique e Marcinho (Romarinho). Técnico: Rogério Ceni

JUVENTUDE: Douglas Silva; Vidal, Wágner, Neuton e Esquerdinha; Diones, Felipe Mattioni (Felipe Lima), Leandro Lima (Choco), Brenner, Hugo Sanches; Douglas Kemmer (Amaral). Técnico: Luís Carlos Winck