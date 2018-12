Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha é Patrimônio Cultural do Ceará

Em reunião ordinária do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural do Ceará (Coepa), no dia 13 de dezembro, na sede da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), em Fortaleza, foram aprovados dois pareceres conclusivos de Registro da Festa do Pau da Bandeira de Barbalha como Patrimônio Cultural Cearense, na categoria Celebrações.

A celebração já é bem cultural reconhecido institucionalmente no âmbito nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que iniciou o processo de registro em 22/04/2010.

Saiba mais

Em 25 de setembro de 2018, o Centro Pró-memória de Barbalha Josafá Magalhães, de Barbalha, Ceará, requereu à Secretaria de Estado da Cultura do Ceará o registro da Festa do Pau da Bandeira de Santo Antônio de Barbalha, como Patrimônio Cultural do Estado do Ceará, procedimento regido pela Lei Estadual do Ceará Nº 13.427, de 30 de dezembro de 2003.

