Festival das Flores de Holambra chega a Fortaleza no dia 4 de julho

Mais de 150 espécies de flores serão comercializadas a preços populares em mais uma edição do Festival das Flores de Holambra. Pela 8ª vez em Fortaleza, a exposição acontece gratuitamente na Praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza, entre os dias 4 e 17 de julho de 2018, das 8h às 18h. Para o organizador do evento, Felipe Magalhães, a exposição em Fortaleza “já é um sucesso porque a cidade não é somente conhecida pelas praias de águas cristalinas, mas também pelos fortalezenses apaixonados por plantas ornamentais”. A expectativa é que mais de 40 mil pessoas compareçam ao Festival.

Felipe destaca que o público do Festival das Flores de Holambra atrai desde as crianças, que se encantam com o colorido das flores, até jovens e adultos de todas as idades. O evento tem como objetivo trazer o verde da natureza para dentro de Fortaleza, com a proposta de ofertar aos fortalezenses um contato mais próximo com a beleza das flores. As espécies são para todos os gostos, mas segundo Felipe Magalhães, os bonsais são o carro chefe do evento. A preferência do público vai também desde cactos, até ervas aromáticas e plantas de colorido intenso, como gérbera e crista de galo.

Este ano, além das já tradicionais flores ornamentais, como orquídeas, samambaias, cactos, rosas, begônia, tuias, bonsais e ervas medicinais, a exposição contará com muitas novidades de frutíferas, palmeiras e rosas do deserto. Todas estarão em exposição e serão comercializadas a preços populares: a partir de R$ 5 já é possível adquirir uma planta. Além disso, no local, o cliente receberá as orientações de como cultivar a planta para que ela possa prosperar e desenvolver.

O Festival das Flores de Holambra é oriundo da cidade de Holambra, no estado de São Paulo, onde, apesar de ter pouco mais de 15 mil habitantes, concentra-se a maior parte da produção de flores e plantas ornamentais do país. Anualmente, 12 cidades em todo o Brasil, dentre elas Recife, Aracaju e Salvador recebem o Festival. A meta é aumentar este número para 20 cidades até 2019.

Serviço

Data: 4 a 17 de julho

Horário: 8h às 18h

Local: Praça do Ferreira – Centro de Fortaleza