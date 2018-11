Festival do Carneiro promete movimentar região de Crateús

Já pensou comer um hambúrguer de carne de carneiro? Ou uma pizza feita com esse tipo de carne? Achou interessante? Pois nos dias 23 e 24 deste mês vai acontecer em Crateús o I Festival de Carneiro da região. O evento inovador pretende reforçar a identidade da culinária dos Sertões cearenses e valorizar o consumo de carneiro entre visitantes e a comunidade local.

O festival será o marco inicial de um projeto que pretende ser um vetor de desenvolvimento da economia local, a partir da estruturação da cadeia produtiva da Ovinocaprinocultura com foco no Turismo e na Cultura regional. Afinal, a Culinária desta região tem no consumo deste tipo de carne uma das suas características, principalmente por ela ter alto valor nutricional e um sabor único.

Além disso, o Festival vai servir, também, para popularizar o uso da carne ovina em pratos diferenciados e que devem ser disseminados nos cardápios, tanto dos meios de hospedagem como nos de alimentação da região. Para isso assegurar qualidade a essa iniciativa, estão sendo realizados treinamentos, cursos e oficinas, ministrados aos chefs de cozinha locais, para que eles aperfeiçoassem a elaboração e variedade dos pratos, contemplando dos mais simples aos mais refinados.

PREPARAÇÃO

Ao todo, 20 empreendimentos formalizados foram estruturados para participar do evento, com ações que começaram em outubro e vão se estender até 24 de novembro e que envolvem palestras de sensibilização, orientações e formalização de empreendimentos, consultoria em Atendimento ao Cliente, cursos de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, de Culinária regional e de Culinária ovina.

O objetivo é aumentar a produção e comercialização da carne de carneiro da região; fortalecer o setor de ovinocultura, garantindo a atração de novos negócios e geração de empregos; contribuir para o crescimento da gastronomia regional e valorizar a identidade cultural, tornando a cidade conhecida pelos diversidade e criatividade em pratos típicos a base da carne de carneiro.

