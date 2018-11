Festival Fartura reúne chefs do Brasil e Portugal, em Lisboa

Teve início nesta sexta-feira (16) a segunda edição do Festival Fartura – Comidas do Brasil e Portugal. O evento serpa concluído neste sábado (17), no Time Out Market em Lisboa. O evento reúne chefs e produtores de todas as regiões do Brasil e de Portugal para um intercâmbio de sabores e saberes.

No dia 14 passado, houve um almoço de lançamento para imprensa e convidados, no restaurante Feitoria, que ganhou a sua primeira estrela Michelin em 2011 e vem renovando há sete anos consecutivos. O anfitrião, chef João Rodrigues, preparou o almoço em dupla com o brasileiro Ivan Prado, de Fortaleza, pesquisador da gastronomia cearense.

Os pratos “Arroz Carolino de salicornia queimada e ostra angulata do Sado” de Rodrigues, e “À beira (a) mar: peixe com crosta de coco queimado, molho verde com leite de coco, coentro e pimenta de cheiro e pirão com farinha de mandioca”, de Prado, anunciaram a fusão de sabores que estava por vir.

Hoje (16), o público que compareceu ao Time Out Market pode visitar gratuitamente os estandes de produtos brasileiros e portugueses, como café, cachaça, castanhas, produtos derivados de coco, polpa de frutas, azeite, vinhos e queijos. Os vídeos da Expedição Fartura mostravam como é realizada a pesquisa gastronômica que embasa os festivais. E os bate-papos enriqueceram o debate sobre as semelhanças e diferenças culturais.

“Um tópico abordado foi sobre o empenho dos chefs para respeitar a sazonalidade dos ingredientes e como essa aceitação ainda é difícil no Brasil, porque não há percepção tão clara de estação como na Europa. O chef português João Rodrigues faz mudanças no menu de forma mais orgânica, enquanto a Ariane Malouf, chef mato-grossense, enfrenta dificuldade para propor novos ingredientes”, conta a curadora brasileira, Luiza Fecarotta.

Para inaugurar as cozinhas ao vivo, a dupla luso-brasileira Bel Coelho e Hugo Brito inovou, trazendo pratos com os mesmos ingredientes, mas com leituras típicas de cada país. Tucupi, farinha de uarini, camarões, feijão fradinho, molho de coco ganharam receitas em versões diferentes. Caetano Sobrinho comemorou o primeiro ano do restaurante que mantém em Belo Horizonte, o Caê, levando a boa gastronomia mineira à Europa, com bochecha de porco, canjiquinha cremosa, barú e ora-pro-nobis crocante. O paraense Felipe Gemaque encerra a noite com um menu amazônico: “chibé de camarão seco e mojica de pirarucu salgado” e “barriga porco assada com pirão de tapioca e molho de arubé”.

No sábado (17), a programação começa às 10h com os espaços expositivos abertos ao público. Às 11h, a chef Ariane Malouf leva o sabor de Cuiabá para uma cozinha ao vivo. Às 12h, um bate-papo entre a renomada portuguesa Justa Nobre, Caetano Sobrinho e produtores traz mais conhecimento ao evento. As heranças entre Brasil e Portugal serão tema de mais uma mesa, com Bel Coelho e Vitor Sobral, às 15h. A dupla Ivan Prado e Ana Moura promete pratos luso-cearenses às 18h, em mais uma cozinha ao vivo. E às 22h, os sabores do Sul, nas mãos de Calos Kristensen, encerram a programação.

O Festival Fartura – Comidas do Brasil e Portugal tem patrocínio da APEX, apoio institucional dos governos de Minas Gerais, Pará e Ceará; midia partner Globo Internacional e colaboração de João Portugal Ramos Vinhos, Cerveja Vadia, Savy Gin e Octoni Negócios Internacionais.

PROGRAMAÇÃO

17 de novembro

10h às 22h – Estúdio – Espaço Origens: exposição e degustação de produtos brasileiros e portugueses, exibição de filmes sobre a Expedição Fartura.

11 às 13h – Cozinha ao vivo com a chef brasileira Ariani Malouf*

12h às 13h – Conversas com a chef portuguesa Justa Nobre e o chef brasileiro Caetano Sobrinho, o produtor José Venâncio e a empresa brasileira Vapza*

15h às 16h – Conversas com o chef português Vitor Sobral, a chef brasileira Bel Coelho e o produtor português do Queijaria Vale da Estrela. Participação especial do historiador gastronômico Virgílio Nogueiro Gomes*

18h às 20h – Cozinha ao vivo com o chef brasileiro Ivan Prado e a chef portuguesa Ana Moura*

22h às 00h – Cozinha ao vivo com o chef brasileiro Carlos Kristensen*