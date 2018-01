FGTS deve pagar R$ 6 bilhões a trabalhadores em 2018

Metade do lucro obtido pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em 2017 deverá ser distribuído este ano com os trabalhadores. O valor chega a R$ 6 bilhões. O dinheiro entrará nas contas dos cotistas do fundo em agosto próximo.

Este será o segundo ano consecutivo em que o FGTS distribuirá 50% de lucro com os trabalhadores. No ano passado, pouco mais de R$ 7,2 bilhões foram distribuídos. Com esse dinheiro extra, a rentabilidade do FGTS tem aumentado muito e ganhado da inflação.

Segundo cálculos do fundo, quando levados em consideração os lucros distribuídos aos trabalhadores, o rendimento do FGTS em 2016 ficou em 7,1%, resultando em ganho real de 0,81%. Em 2017, o ganho, sem a distribuição de lucros, atingiu 3,6%, superando a inflação pela primeira vez em uma década. Quando incluídos os lucros, a remuneração deve ficar entre 5% e 6%.

De acordo com a lei, o FGTS têm que pagar 3% de juros ao ano, além da variação da Taxa Referencial (TR). Como a inflação vinha ficando muito alta — em 2015, encostou nos 11% —, os trabalhadores estavam vendo o patrimônio derreter. Agora, com a inflação mais baixa e a distribuição dos lucros, os trabalhadores tendem a ganhar um pouco mais no FGTS.

Os rendimentos do Fundo de Garantia são incorporados às contas dos trabalhadores. Só podem ser sacados de acordo com a legislação, como, por exemplo, para a compra da casa própria, de doenças graves, de demissão sem justa causa e de aposentadoria.