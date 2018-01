FHC afirma que Alckmin será o candidato do PSDB à Presidência em 2018

Em entrevista, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uma das principais lideranças do PSDB, declarou que não existe qualquer possibilidade de o candidato do PSDB à Presidência da República nas eleições deste ano não ser o governador paulista, Geraldo Alckmin.

O partido, inclusive, já marcou para 4 de março as prévias que definirão o nome que encabeçará a chapa tucana no pleito presidencial. Além de Alckmin, disputa a nomeação o prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto. Ainda assim, FHC dá como certa a vitória do governador paulista na disputa.

Diante do bom desempenho do ex-presidente Lula e do deputado Jair Bolsonaro em pesquisas de intenção de voto, FHC explicou que o espaço segue aberto para uma candidatura de centro. O ex-mandatário manifestou preocupação de que o vencedor do pleito presidencial possa ter inclinações autoritárias.

Com informações do Diário do Nordeste