FHC sobre Moro na Justiça: ‘Se combater a corrupção ajudará o país’

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) usou sua conta no Twitter para se manifestar sobre a escolha do juiz federal Sergio Moro para o Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Jair Bolsonaro (PSL).

O juiz aceitou o convite para o cargo nesta quinta-feira (1º), após conversa com o presidente eleito. Fernando Henrique disse que Moro ajudará o país se combater a corrupção e que preferiria vê-lo no STF (Superior Tribunal Federal). Ele também recomendou a Jair Bolsonaro prudência na fusão dos ministérios.

“Moro na Justiça. Homem sério. Preferia vê-lo no STF, talvez uma etapa. Fusões de ministérios sim, com prudência. Já vimos fracassos colloridos (sic). Torço pelo melhor, temo que não, sem negativismos nem adesismos. A corrupção arruína a política e o país. Se Moro a combater ajudará o país”, diz o ex-presidente.

Responsável pela Lava Jato em Curitiba, Moro foi sondado para compor o governo de Bolsonaro ainda durante a campanha. Para o juiz, o convite trouxe a chance de “implantar uma agenda importante para o país, observada a Constituição e os direitos fundamentais”.

“Fiz com certo pesar, pois terei que abandonar 22 anos de magistratura. No entanto, a perspectiva de implementar uma forte agenda anticorrupção e anticrime organizado, com respeito à Constituição, à lei e aos direitos, levaram-me a tomar esta decisão. Na prática, significa consolidar os avanços contra o crime e a corrupção dos últimos anos e afastar riscos de retrocessos por um bem maior”, disse Moro em nota.

Com informações Noticias ao Minuto