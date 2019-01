FIES 2019: confira o cronograma para o primeiro semestre

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies) receberão inscrições entre os dias 5 e 23 de fevereiro de 2019. O cronograma do Edital do Fies 2019 foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC) no Diário Oficial da União nesta quarta-feira, 9 de janeiro.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no Sistema de Seleção do Fies. Só poderão se inscrever candidatos que tenham feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010 e tenham obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação.

Outro pré-requisito é a renda familiar bruta mensal. Para concorrer às vagas do Fies, a renda deverá ser de até três salários mínimos, e P-Fies, de até cinco salários mínimos.

Além disso, os candidatos deverão informar no momento da inscrição:

CPF

Data de nascimento

E-mail

Nomes dos membros do grupo familiar e o CPF dos que possuem mais de 14 anos, assim como data de nascimento e a renda bruta mensal de cada pessoa

Parâmetros que definem o grupo de preferência

A ordem de prioridade das três opções de curso, turno e local de oferta

Além disso, os estudantes também deverão selecionar a região, mesorregião, curso e conceito do curso atribuído pelo Sinaes, aréa e subárea de conhecimento. Após informar a primeira opção e o grupo de preferência, o candidato poderá indicar, em ordem de prioridade, mais duas opções de curso, turno e local.Não pare agora… Tem mais depois da publicidade 😉

Os estudantes que optarem pelo Fies deverão comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até R$ 2.994, de acordo com o valor do salário mínimo de 2019, que é de R$ 998. Nesta modalidade de financiamento, os contemplados não pagarão juros, apenas correção da inflação. Ao todo, são ofertadas 100 mil vagas.

No caso do P-Fies, os interessados deverão comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até R$ 4.990 e os juros variam de acordo com a instituição financeira. Nesta modalidade não há limite de vagas. Serão contemplados os estudantes que assinarem o contrato primeiro.

Com informações UOL