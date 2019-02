Fies 2019: encerra nesta quinta inscrições para a seleção do 1º semestre

Posted on

As inscrições para a seleção do primeiro semestre do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) terminam nesta quinta-feira (14). Segundo o Ministério da Educação, o resultado será divulgado em 25 de fevereiro.

As inscrições devem ser feitas no endereço http://fiesselecao.mec.gov.br.

Na página, o candidato poderá definir a preferência de curso, turno e instituição de ensino e, depois, indicar até três outras possibilidades de graduação para a qual deseja financiamento.

Na modalidade principal, os candidatos serão classificados de acordo com a nota do Enem. Terão preferência aqueles que, na ordem:

não terminaram o ensino superior e não tiveram financiamento estudantil

não terminaram o ensino superior, já tiveram financiamento estudantil e quitaram a dívida

já tenham se formado no ensino superior, tenham recebido financiamento estudantil e já tenham quitado

Caso haja empate, os candidatos serão classificados de acordo com:

a maior nota na redação;

a maior nota na prova de linguagens

a maior nota na prova de matemática

a maior nota na prova de ciências da natureza

a maior nota na prova de ciências humanas

A portaria veda a participação de candidatos que já tenham financiamento vigente ou que estejam inadimplentes com o Fies ou com o Programa de Crédito Educativo.