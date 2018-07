Fifa escolhe Modric como o melhor jogador e Mbappé a revelação da Copa

Luka Modric foi escolhido o melhor jogador da Copa do Mundo Rússia 2018. O craque croata deixou para trás estrelas como o argentino Messi, o português Cristiano Ronaldo, e o brasileiro Neymar, cujas seleções não conseguiram chegar a semifinais .

A escolha da Federação Internacional de Futebol (Fifa) premiou o atleta que durante a competição apresentou futebol consistente, levando a Croácia ao vice-campeonato mundial, o seu melhor resultado na história da Copa.

O prêmio de jogador revelação da Copa ficou com Kylian Mbappé Lottin, de 19 anos. Na vitória francesa sobre a Croácia por 4 a 2, Mbappé fez o quarto gol, aos 19 minutos do segundo tempo, tornando-se o segundo jogador mais jovem a marca em uma partida final de Copa do Mundo, Antes dele, apenas Pelé conseguira tal feito. Com 17 anos, o brasileiro fez dois no jogo contra a Suécia, na decisão da Copa do Mundo de 1958, que deu o primeiro título mundial ao Brasil.

Na rede social, Pelé postou mensagem parabenizando o craque francês: “O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de Copa do Mundo. Bem-vindo ao clube, Kylian. É ótimo ter a sua companhia!”.

Artilheiro e melhor goleiro

O troféu de artilheiro da Copa foi para o inglês Harry Kane. Nas sete partidas que disputou pela Seleção da Inglaterra, o craque do Tottenham marcou seis gols. “Trabalhei muito duro nos últimos jogos, mas esse é um trabalho de equipe”, disse Kane.

Thibaut Courtois, da Bélgica, comemorou a escolha de melhor goleiro do Mundial de 2018. Na vitória da seleção belga por 2 a 1 sobre o Brasil, Courtois foi responsável por importantes defesas, que garantiram a classificação de sua equipe para a fase semifinal da Copa.

AGÊNCIA BRASIL