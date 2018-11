O presidente eleito Jair Bolsonaro terá um filho da Região dos Inhamuns no primeiro escalão do Governo Federal a partir do dia primeiro de janeiro de 2019. Trata-se do ministro de Infraestrutura, Tarcisio Gomes de Freitas, filho de Quiterianópolis.

Os pais do futuro ministro, segundo o correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior do Estado), Alverne Lacerda, viveram em Cratéus e foram para o Estado de Goiás, na Região Centro Oeste.