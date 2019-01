Fim de jogo! Ferrão conquista a Taça dos Campeões 2019

Superior em seu modo de jogo, o Ferroviário bateu o Ceará pelo placar de 1×0, válido pela Taça dos Campeões 2019, no Castelão. O Tubarão marcou de cabeça, no final da primeira etapa, e sustentou o resultado durante o restante da partida. Lisca, mesmo expulso no intervalo do jogo, ainda tentou ser mais ofensivo, mas não conseguiu mudar o resultado.

O gol foi marcado aos 42′ do primeiro tempo pelo zagueiro coral Da Silva, com cabeçada forte após escanteio, sem chances para Fernando Henrique. Do lado do Ceará, o mais perigoso era o atacante Matheus Matias (chegando a botar uma bola no travessão), que fez sua estreia no jogo passado contra o Sampaio Corrêa.

+ Jogo é recheado de estreias, marca a final na Taça dos Campeões.

Na segunda etapa, sem Lisca no banco, o Vozão veio desorganizado e sem entrosamento, visto que grande parte do time fazia sua estreia. João Paulo, saindo do banco, ainda conseguia boas jogadas pela direita, mas sem sucesso. Depois, só Rick (atacante da base que entrou na segunda etapa) deu dor de cabeça aos zagueiros do Tubarão.

O Ceará ainda tentou marcar no final da partida, com João Lucas, mas, Gleibson, goleiro do Ferroviário fez um milagre e garantiu o título.

Já o Ferrão, voltou bem mais ligado para a segunda etapa. Mesmo não levando muito perigo à meta do Fernando Henrique, não sofreu muita pressão (axceto nos momentos finais). Com um defesa bem postada e mais confiante, à frente no placar, ainda quase marca com o artilheiro Cariús, no finalzinho do jogo. Fernando Henrique fez grande defesa.

O jogo acabou assim!! Zebra ou não, o Ferroviário bateu, de forma merecida, o Vozão, ganhando, assim, seu primeiro título no ano!