Fim do Mais Médicos: Governo tem que pensar menos em politicagem e mais no povo, afirma Dr. Henrique

O tabloide do jornal El País desta quarta-feira (6) noticiou que o Governo Federal Brasileiro afirmou, através da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde do Ministério da Saúde, liderado pela médica pediatra dra. Mayra, recém candidata derrotada ao Senado cearense, a extinção do programa Mais Médicos.





