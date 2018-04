Final do Campeonato Cearense terá esquema especial de segurança

O segundo Clássico-rei que vai decidir o Campeonato Cearense neste domingo, 8, às 16 horas, na Arena Castelão, terá um esquema especial de segurança que contará com mais de 800 profissionais. Os agentes já iniciam a operação às 11 horas.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, um esquema especial com 832 policiais militares foi preparado para garantir a segurança dos torcedores. O policiamento será reforçado ao redor do estádio, nas principais avenidas e trechos da cidade, assim como nos terminais de transporte coletivo.

Equipamentos

Dez carros de polícia, 83 motocicletas e 40 cavalos estarão em atividade durante a operação. Também será utilizado o carro de Controle de Distúrbios Civis do Batalhão de Choque. Já a Polícia do Meio Ambiente atuará coibindo veículos com equipamentos de som no estacionamento do estádio e nas proximidades.

Outro equipamento utilizado é a aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), que vai sobrevoar a área próxima ao evento, na tentativa de identificar possíveis tumultos ou delitos.

O 16º Distrito Policial estará de plantão com equipes da Polícia Civil. Também haverá delegados, escrivães e inspetores no posto policial avançado, localizado dentro da Arena Castelão. O Corpo de Bombeiros disponibilizará 34 profissionais de segurança, além de quatro carros: um caminhão auto bomba tanque, uma viatura de salvamento, uma ambulância do grupamento de socorro de urgência e um micro-ônibus.

Com informações G1 Ceará